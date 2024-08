Motivo da saída de Roberto Carlos da Globo é revelado; entenda

Roberto Carlos deverá deixar a Globo em 2025 - Foto: Divulgação | Globo

A Globo decidiu que não manterá um contrato com Roberto Carlos e o especial do famoso deverá deixar a grade a partir de 2025. A informação foi divulgada nos últimos dias e chamou a atenção do público. Mas qual o motivo da saída do Rei da emissora?

Leia Mais:

>>> Roberto Carlos fora da Globo? 5 nomes podem assumir especial clássico

>>> Fim de uma história! TV Globo encerra contrato com Roberto Carlos

>>> VÍDEO: Patrícia Poeta deixa Jade Barbosa completamente sem graça

De acordo com informações do colunista Alessandro Lo Bianco, do iG, a direção do canal foi quem decidiu pela não renovação do contrato com o cantor. A Globo tem interesse em uma renovação na sua grade de fim de anos, após 50 anos de acordo com o Rei.

Com a decisão, a ideia é que Roberto Carlos faça um especial no Natal deste ano bem marcante. O evento que comemorará meio século servirá para colocar um ponto final na sua passagem pela emissora.

Em nota ao UOL, a assessoria do cantor se pronunciou e confirmou que o contrato do Rei vai até março de 2025. No entanto, há possibilidade de renovação.

"Tudo está ocorrendo como sempre", afirmou a equipe do famoso, que destacou que as renovações ocorrem a cada dois anos.

O Portal A TARDE procurou a Comunicação da Globo, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.