VÍDEO: Patrícia Poeta deixa Jade Barbosa completamente sem graça

Patrícia Poeta causou climão com pergunta a Jade Barbosa - Foto: Reprodução | Globo

Patrícia Poeta está sendo criticada nas redes sociais após comentário inesperado com Jade Barbosa, nesta terça-feira, 13, no Encontro, da Globo. A apresentadora recebeu na edição de hoje a ginasta experiente, além de Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.

Leia Mais:

>>> Record aumenta suspeitas de ida de Davi Brito para A Fazenda

>>> Cesar Tralli faz desabafo forte sobre tragédia e lembra morte da mãe

>>> Roberto Carlos fora da Globo? 5 nomes podem assumir especial clássico

A polêmica ocorreu, porém, quando a jornalista perguntou a Jade Barbosa, de 33 anos, sobre sua relação com as demais integrantes da equipe brasileira de ginástica artística e declarou ter ouvido de um passarinho que a ginasta era a “mãezona” das outras.

“Agora, tem uma colega aqui, muito querida, que a gente ouve falar que é a ‘mãezona’ do grupo, é isso mesmo Jade?”, perguntou Patrícia Poeta, causando um certo desconforto na convidada.

A jornalista seguiu: “Pelo menos é o que eu ouvi falar, um passarinho andou me contando aqui. Quero saber um pouco da sua relação com as meninas”. Sem graça, Jade reagiu: “É, esse apelido é novo”.

Web critica Patrícia Poeta após comentário

Na rede social X, internautas criticaram a fala da famosa. "Patrícia Poeta, sempre inconveniente, deixou a Jade Barbosa totalmente desconfortável ao dizer que ela é a 'mãezona' das meninas da ginástica. A atleta claramente não gostou do que ouviu", observou uma pessoa.

"A Patrícia Poeta é uma péssima apresentadora, ela não deixa nenhum convidado à vontade", criticou outro.