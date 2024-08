Cesar Tralli faz desabafo forte sobre tragédia e lembra morte da mãe

Cesar Tralli falou sobre mortes em tragédia da Voepass - Foto: Reprodução | Globo

Cesar Tralli usou seu Instagram, nesta segunda-feira, 12, para confortar as famílias das vítimas da queda de um avião da Voepass em Vinhedo, São Paulo. O apresentador do Jornal Hoje relembrou a morte da mãe, Edna Tralli.

O jornalista compartilhou um vídeo em que mandou mensagem carinhosa às família das vítimas: "Permita-se viver todo luto e sentir toda a dor que uma perda assim - inesperada e violenta - provocam. Façam muita oração. Procurem acalmar o coração com as memórias de puro afeto. Uma mensagem acima de tudo de empatia e amor", falou.

Ainda na gravação, Cesar Tralli garantiu que já foi questionado em várias oportunidades sobre como superou o acidente aéreo que provocou a sua morte.

"O que eu fiz pra conseguir superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que é só o tempo mesmo, que você tem que viver esse luto o tempo que for necessário", disse.

Tralli comentou que ainda lembra do telefonema de um amigo comentando da morte da sua mãe: "Eu estava na cozinha com a minha filha pequena, e ele me perguntou se era verdade que minha mãe tinha morrido num acidente aéreo".

"E aquilo para mim foi um choque. Porque eu tinha falado com ela de manhã e à tarde, ela partiu assim, de maneira repentina, inesperada, violenta", disse o apresentador da Globo.

Ele completou dizendo que entende bem a dor das famílias e sugeriu que, para aliviar essa dor, "muita oração e pensamento positivo".