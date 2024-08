Sandy homenageia fã de 3 anos morta na queda do avião da VoePass; vídeo

- Foto: Reprodução | Redes sociais

A cantora Sandy está acompanhando de perto a tragédia envolvendo a queda de um avião da VoePass em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira, 9. O acidente causou a morte de passageiros e tripulantes.

Comovida pelo ocorrido, Sandy expressou seu sentimento nas redes sociais. Em um post no Twitter, publicado neste domingo, 11, a cantora falou sobre uma das vítimas que era uma grande fã sua. A menina, de apenas 3 anos, estava entre as vítimas do acidente.

Adriana, mãe da pequena Liz, foi entrevistada pelo programa Fantástico e mencionou uma das músicas de Sandy, que era a preferida da filha. A homenagem de Sandy e as palavras de Adriana refletem a profunda tristeza e a conexão emocional que a tragédia trouxe para muitos.

“Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia. Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste”, lamentou Sandy.