Áudios mostram desespero de moradores após queda de avião em SP

Destroços do avião que caiu e matou 62 pessoa em Vinhedos (SP) - Foto: Reprodução

Áudios de ligações realizadas às forças de segurança de Vinhedo (SP) após a queda de avião da VoePass na última sexta-feira, 9, que matou 62 pessoas, mostram o desespero dos moradores da cidade.

Nos áudios, obtidos pelo Fantástico, da TV Globo, é possível perceber o drama de moradores, assustados com a queda da aeronave em meio a casa em um residencial na cidade do interior paulista."Senhor, acabou de cair um avião aqui perto de casa. Só vejo fumaça preta que passa em cima da minha casa", narra, com voz trêmula, uma moradora à Guarda Civil Municipal.

Em outra gravação, uma mulher mostra não ter certeza sobre o tipo da aeronave acidentada. "Oi, eu tô ligando porque acabou de cair um helicóptero, um avião, aqui no Jardim Florido", diz.

Já um homem descreve o que estava fazendo no momento em que viu o avião despencando no céu da cidade. "Moça, eu tava aqui dispensando o motorista e eu vi o avião descendo"

Tragédia



O avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 62 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

Ainda não se sabe a real causa da queda do avião da VoePass na última sexta-feira, 9, mas um dos fatores contribuintes pode ser um dano estrutural que o ATR-72 de prefixo PS-VPB sofreu durante um pouso em Salvador, em 11 de março deste ano.