Ministro da Defesa diz que gelo causou queda de avião em SP

Polícia Federal (PF) informou que deu início às investigações sobre o acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ministro da Defesa José Múcio Monteiro afirmou que o acidente envolvendo o avião da Voepass foi causado por gelo nas asas da aeronave e rejeitou qualquer hipótese de falha na comunicação entre o piloto e a Torre de Comando, que é controlada por militares. O acidente, ocorrido na última sexta-feira, 9, resultou na morte de todas as 62 pessoas a bordo.

Múcio desmentiu especulações que circularam em grupos de pilotos no WhatsApp, que sugeriam uma possível falha na comunicação, como uma negativa para que a aeronave iniciasse o procedimento de descida.

"Isso não é verdade. Sei que não houve contato entre os pilotos e a torre. O que ocorreu foi gelo nas asas", declarou o ministro.

De acordo com o ministro, os fabricantes do modelo ATR-72, a aeronave envolvida no acidente, já estão no Brasil para acompanhar de perto as investigações.

Múcio afirmou também que a Força Aérea Brasileira (FAB) será responsável pelo transporte dos corpos até a cidade de Cascavel (PR), de onde partiu o voo. As investigações estão a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que "a aeronave operada pela Voepass foi fabricada em 2010 e se encontrava em condição regular para operar, com certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos".