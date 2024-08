Corpos de mortos em queda de avião da Voepass são levados ao IML

Tragédia deixou 62 mortos - Foto: Reprodução | TV Globo

Os corpos dos 62 mortos na queda de uma aeronave em Vinhedo, interior de São Paulo, na sexta-feira, 9, começaram a ser levados ao Instituto Médico Legal Central (IML).



Segundo informações do comandante geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo, os corpos são encaminhados em grupos de 12. Até o momento, 31 vítimas sem vida foram retiradas das ferragens do avião.

“Completando 24 horas, 31 vítimas já foram retiradas. Elas estão sendo levadas a cada grupo de 12. A retirada dos corpos está sendo feita nas viaturas do IML, de uma forma muito técnica, muito meticulosa, seguindo todos os padrões internacionais”, afirmou em coletiva neste sábado, 10.

Até a manhã deste sábado, 10, cinco famílias foram ao IML, em São Paulo, para o trabalho de identificação dos corpos. Para isso, amostras genéticas foram coletadas para a realização de exames.

“A gente está focada principalmente no atendimento às necessidades das famílias, um atendimento muito especializado dos psicólogos, dos assistentes sociais e as primeiras dúvidas jurídicas, focando sempre no bem-estar das famílias”, destacou Luciana Jordão, procuradora geral de São Paulo.