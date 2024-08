'Não justifica pânico contra modelo do avião', explica especialista

O ATR-72-500 pode voar com velocidade máxima de 511 km/h - Foto: Reprodução

O acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, não significa que o modelo da aeronave seja ruim ou que não tenha segurança, segundo o professor de Transportes Aéreos e Aeroportos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Jorge Leal Medeiros.

“Não é momento para se causar pânico sobre o modelo. Esse é um dos aviões mais vendidos e usados do mundo”, afirmou o especialista, em entrevista ao Metrópoles.

O professor diz que ainda é muito cedo para tirar conclusões sobre a causa do acidente, mas destaca que existiam relatos apontando que o avião voava sobre intensa formação de gelo, que pode ter se acumulado na aeronave e forçado a queda.

De acordo com Jorge, os aviões possuem um sistema de degelo, mas que, em raros casos com grande acúmulo de gelo, acionar o equipamento pode não ser suficiente. Nessas situações é essencial que o piloto e os controladores tomem algumas decisões na dinâmica do voo, como mudar a altitude.

Para o professor, a conversa dos pilotos com os controladores será essencial para entender de fato o que aconteceu. As causas do acidente são investigadas por peritos da Aeronáutica e pela Polícia Federal (PF).