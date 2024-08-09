URGENTE
Saiba quem são as vítimas de tragédia aérea em Vinhedo
Havia 61 pessoas a bordo, sendo quatro tripulantes
A VoePAss divulgou a lista dos 58 passageiros que estavam a bordo do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9. Não há sobreviventes.
(horas após acidente, empresa havia confirmado 61 mortes, mas atualizou para 62 no dia seguinte)
Confira a lista;
ROSANGELA SOUZA
CONSTANTINO THÉ MAIA
ELIANE ANDRADE FREIRE
LUCIANI CAVALCANTI
JOSE FER
DENILDA ACORDI
MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
JOSE CLOVES ARRUDA
NELVIO JOSE HUBNER
GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
RONALDO CAVALIERE
SILVIA CRISTINA OSAKI
WLISSES OLIVEIRA
HIALES CARPINE FODRA
DANIELA SCHULZ FODRA
REGICLAUDIO FREITAS
SIMONE MIRIAN RIZENTAL
JOSGLEIDYS GONZALEZ
MARIA PARRA
IOSLAN PEREZ
MAURO BEDIN
ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA
ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR
KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI
MAURO SGUARIZI
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
MARIA VALDETE BARTNIK
RENATO BARTNIK
HADASSA MARIA DASILVA
RAPHAEL BOHNE
RENATO LIMA
RAFAEL ALVES
LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
ADRIELLE COSTA
LAIANA VASATTA
ANA CAROLINE REDIVO
JOSE CARLOS COPETTI
ANDRE MICHEL
SARAH SELLALANGER
EDILSON HOBOLD
RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS
LIZIBBA DOS SANTOS
PAULO ALVES
PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO
ROSANA SANTOS XAVIER
THIAGO ALMEIDA PAULA
ADRIANA SANTOS
DEONIR SECCO
ALIPIO SANTOS NETO
RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
ADRIANO DALUCA BUENO
MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
DIOGO AVILA
LUCIANO TRINDADE ALVES
ISABELLA SANTANA POZZUOLI
TIAGO AZEVEDO
MARIANA BELIM
ARIANNE RISSO
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