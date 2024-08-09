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09/08/2024 às 18:03 • Atualizada em 10/08/2024 às 9:46 - há XX semanas | Autor: Da Redação

URGENTE

Saiba quem são as vítimas de tragédia aérea em Vinhedo

Havia 61 pessoas a bordo, sendo quatro tripulantes

Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem são as vítimas de tragédia aérea em Vinhedo
-

A VoePAss divulgou a lista dos 58 passageiros que estavam a bordo do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9. Não há sobreviventes.

(horas após acidente, empresa havia confirmado 61 mortes, mas atualizou para 62 no dia seguinte)

Confira a lista;

ROSANGELA SOUZA

CONSTANTINO THÉ MAIA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIA CRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALES CARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

IOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDETE BARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DASILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANA CAROLINE REDIVO

JOSE CARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DALUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

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