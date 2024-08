Voepass é notificada pelo Ministério da Justiça após queda de avião

A pasta solicitou a ampliação dos canais de comunicação com os familiares das vítimas do acidente aéreo. - Foto: Divulgação

A companhia aérea Voepass foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, após a queda de um avião em Vinhedo-SP, na sexta-feira, 9, deixando 62 mortos.



A pasta solicitou a ampliação dos canais de comunicação com os familiares das vítimas do acidente aéreo. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com a secretaria, a Voepass teria disponibilizado apenas um canal de atendimento, o que na visão da pasta é considerado insuficiente para atender à demanda.

Neste domingo, 11, os dados das caixas-pretas do avião foram extraídos com êxito. As informações serão analisadas por investigadores do Cenipa, em Brasília.

Em nota, a Voepass alega que a prioridade é prestar assistência aos familiares e que o canal oferecido foi uma tentativa de facilitar o contato. A empresa ressaltou ainda que está realizando todos os esforços para auxiliar as famílias em suas necessidades, incluindo transporte, hospedagem e apoio emocional.

Um relatório preliminar das investigações sobre as causas do acidente deve ser divulgado em 30 dias pelo entro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).