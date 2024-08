Patrícia Poeta "passa a perna" em Ana Maria na Globo; descubra motivo

Patrícia Poeta conquistou nova função na Globo - Foto: Reprodução | Globo

Patrícia Poeta conseguiu sair na frente de Ana Maria Braga e conquistou um espaço que era tradicionalmente do Mais Você. Ela assumirá as conversas com os eliminados do Estrela da Casa, novo reality da Globo.

A jornalista anunciou a novidade no Encontro desta quarta-feira, 14. Ela explicou que, a partir da semana que vem, conversará com os participantes que deixarem a disputa musical. Assim como no BBB, as eliminações ocorrerá às terças.

As entrevistas serão ao vivo e de maneira remota, diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A tática é utilizada pelo BBB desde a edição de 2020.

"A música sempre permeou a minha vida. Minha mãe é apaixonada por música, e agora que sou mãe de um produtor musical e DJ, sempre vivi essas etapas de criação; de ver os experimentos e resultados de perto. Me encanta muito todo o processo de descoberta, empenho e realização", garantiu Patrícia Poeta, em nota enviada pela Globo.

Ana Maria Braga deixada de lado?

O Mais Você deverá repercutir os detalhes do Estrela da Casa em interações com Tati Machado, mas sem o mesmo destaque dado ao BBB.

Além dos dois matinais, o Domingão com Huck também receberá os eliminados do programa da Globo para que eles possam se apresentar no dominical.