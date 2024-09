Raquel Brito fala em desistência e prevê “covardia” em A Fazenda

Raquel Brito enfrentou dificuldades durante a prova que definiria o primeiro Fazendeiro da temporada - Foto: Reprodução | PlayPlus

Na terceira noite de A Fazenda 16, Raquel Brito enfrentou dificuldades durante a prova que definiria o primeiro fazendeiro da temporada. A apresentadora Adriane Galisteu fez uma observação crítica, alertando a influencer e seu grupo para se esforçarem mais. Apesar das orientações, a equipe não conseguiu avançar para a fase seguinte da prova.

Na madrugada desta quinta-feira, 19, Raquel desabafou sobre o desafio de estar longe da família. Em lágrimas, ela confessou sentir muita saudade de casa e considerou a possibilidade de desistir do programa. “Esse dinheiro eu faço depois”, disse, refletindo sobre sua situação.

Sem conseguir dormir, Raquel passou a noite reorganizando o sofá da sala e revisando o livro de regras do programa. “Eu tô sentindo que vai rolar uma covardia comigo. Só não sei o lado que vai vir.”, expressou, em momento de desespero. No entanto, em um apelo emocionado, pediu: “Deus, se eu não aguentar ficar aqui, dá um jeito de me tirar porque está passando do limite. [...] Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça, velho? Jesus, protege a minha mãe.”

