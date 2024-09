Camila fica aos prantos por causa de Buda em A Fazenda: "Não quero!"

Camila Moura chorou em desabafo - Foto: Reprodução | Playplus

Camila Moura decidiu lembrar do término com Lucas Buda e surpreendeu com desabafo em A Fazenda 16, da Record, nesta quarta-feira, 18.

Leia Mais:

>>> A Fazenda: Peões fazem sucesso com conteúdos adultos e viralizam

>>> Estratégia em A Fazenda? Raquel usa Davi contra peões e faz ameaça

>>> Davi cisma com ex de Buda e quer vê-la fora da Fazenda; confira

O assunto surgiu no reality show depois que Sacha questionou a ex de Buda sobre a possibilidade do ex-brother estar no Paiol, que disputa por vagas na sede.

"Modéstia à parte, se ele [Buda] aceitou isso mesmo, é muito vacilo... Sabe por que eu acho que é vacilo? É tipo pisotear numa história que não tinha mais pra quê, sabe?", desabafou Camila Moura.

A professora acrescentou: "Ele entrar aqui sabendo que eu estaria aqui, porque meu nome estava em todas as listas, é tripudiar um relacionamento que em muitos anos teve muita coisa bacana. É pegar tudo que a gente viveu, esses 16 anos, e tornar em pão e circo".

Camila Moura seguiu e afirmou que o público poderia escolher Buda - caso ele estivesse no Paiol - para ver uma DR ao vivo: "Sei que se entrar, as pessoas querem ver uma DR ao vivo. Se eu sou realmente boazinha ou uma bruxa má".

A professora se emocionou e desatacou que muitas pessoas acham que ele não a traiu: "Qual o sentido dele entrar agora e querer fazer uma DR de um casamento de 16 anos pro Brasil? Seria mais inteligente pra ele ele ficar lá fora e limpar a imagem dele com os projetos sociais e contar com esquecimento do Brasil".

"Eu tô aqui pra me desvencilhar da imagem dele. Ele vir pra cá é continuar dando pano pra manga", ressaltou Moura, que chorou e desabafou: "Estudei pra caralho, minha mãe lutou pra caralho, pra no final eu ser conhecida como ex de alguém. Não quero ser ex de alguém. Quero ser uma mulher f*da que foi capaz de se livrar de uma situação muito esdrúxula!".