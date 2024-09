Estratégia em A Fazenda? Raquel usa Davi contra peões e faz ameaça

CAUSOU COM COMENTÁRIO

Raquel surpreendeu com comentário envolvendo Davi - Foto: Reprodução | Record

Raquel Brito surpreendeu com um comentário durante conversa em A Fazenda 16. A baiana revelou que poderá usar a torcida do seu irmão Davi Brito para se manter no programa.

Inicialmente, Camila Moura sugeriu que outros peões possuem medo da influenciadora. "Você não acha que as pessoas têm muito medo da torcida do Davi?", questionou a ex de Lucas Buda.

"É isso. O medo de me botaram na roça é que sabem que quem eu pedir a torcida do Davi vão partir pra cima. Isso também não é problema meu. Gente dos carrinhos [emoji da torcida de Davi], amo vocês", garantiu Raquel Brito.

As outras participantes presentes na conversa concordaram. Camila Moura, então, completou: "O Davi tem uma torcida muito grande. Ele ganhou [o BBB]".

Nas redes sociais, o trecho da conversa viralizou e dividiu opiniões. "Eu fico me perguntando o que é que Raquel foi fazer aí usar o nome do irmão para se promover", falou uma pessoa. Outro internauta criticou: "Podia ser eliminada na primeira roça. Eu amaria o tombo".