Davi cisma com ex de Buda e quer vê-la fora da Fazenda; confira

Em uma live realizada nesta terça-feira (17), o baiano Davi Brito mostrou insatisfação com o comportamento de Camila Moura dentro do programa ‘A Fazenda’. A cisma começou por que no inicio do reality a ex de Buda colocou Raquel Brito, irmã de Davi, em seu pódio afirmando que ambas chegariam na final, porém logo depois “arregou” e escolheu uma outra participante.

“Como é que Camila bota Raquel no pódio dela e troca Raquel ? Tá errado!”, iniciou o campeão do BBB24.

"Isso tá errado, to comentando o reality, então pra mim isso aí é já não gostei , valeu ? Falou que iria ser um pódio e agora ta agindo totalmente diferente. Emocionalismo, então é na lata, se cair [ na roça] vou colocar aqui pra meter o pé.”

No reality rural a mana de Davi afirmou que a torcida do irmão não deixará ela sair tão cedo da casa. "Se eu cair numa roça, eu não saio assim, não. Do jeito que eles são... [se referindo aos fãs do irmão]".



A ex-assessora de Davi acredita que pelo irmão ter tido uma torcida forte dentro do Big Brother Brasil 2024 fazendo dele o grande vencedor da edição, ela também tem muitas chances de ir longe no reality da Record.