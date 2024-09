Raquel Brito chama torcida de Davi pra "briga": "Vão partir pra cima"

Peoa disse que confia na torcida de Davi - Foto: Reprodução

Ela tá com tudo! Raquel Brito mostrou que não teme ser eliminada de A Fazenda 16. A peoa disse que confia na torcida de Davi, campeão do BBB 24, para mantê-la no reality.

Tudo começou quando Camila Moura tocou no assunto. "Você não acha que as pessoas têm muito medo da torcida do Davi?"

Mostrando confiança, Raquel concordou. "Na verdade, o medo de me botarem na Roça é que, quem eu pedir, eles vão partir pra cima. Carrinhos, amo vocês”.

"O Davi tem uma torcida muito grande!", completou.

