Raquel Brito surge com roupa inesperada em A Fazenda e causa na web

Raquel surpreendeu em A Fazenda - Foto: Reprodução | Record

Representante da Bahia em A Fazenda 16, que estreou na última segunda (16), Raquel Brito, irmã do campeão do BBB Davi Brito, chamou atenção nas redes sociais por causa do pijama que escolheu para passar a primeira noite no reality show.

Leia Mais:

>>> Mãe de Davi cai em "golpe" e vira piada na web

>>> A Fazenda: Raquel Brito fala sobre falsidade e manda a real para peões

>>> É oficial! Irmã de Davi, Raquel Brito está em A Fazenda 16

Raquel vestiu um modelito com short amarelado com bolinhas, casaquinho apertadinho e uma camiseta com "Meu beijo vai te viciar", refrão do hit de Ana Castela.

Os internautas comentaram o look escolhido por Raquel. "Olha o pijama dela, te amo Raquel Brito", disse uma usuária do Bluesky.

Camila Moura, ex de Lucas Buda ainda tirou sarro da soteropolitana. "Você tem que criar memes! Chega para mim e fala: 'corte aqui, senhora ex calabreso'. Pronto, te rendi um meme. Já é um VT", brincou.