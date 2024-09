É oficial! Irmã de Davi, Raquel Brito está em A Fazenda 16

A Fazenda tem previsão para ser exibida até dezembro - Foto: Reprodução | Instagram

Cinco meses após vitória de Davi Brito no BBB 24, Raquel Brito está oficialmente dentro de A Fazenda 16, que estreou nesta segunda-feira, 16, na Record. A baiana vai em busca do prêmio de R$ 2 milhões.

A irmã de Davi passou a ficar conhecida nacionalmente durante a participação do ex-motorista de aplicativo no Big Brother Brasil. Durante o confinamento do rapaz, ela passou a gerir a equipe que cuidava das redes sociais dele.

Depois que o campeão deixou o programa da Globo, Raquel chamou ainda mais a atenção dos internautas com as posições a respeito das polêmicas do irmão e também por "bordões" como "yotra".

A baiana começou a dividir opiniões e receber haters e elogios com as suas publicações e, principalmente, vídeos de publicidades. Ela entra em A Fazenda com mais de 100 mil seguidores.

Dinâmica na semana de estreia de A Fazenda 16

O reality show começará com um elenco formado por 28 famosos — 20 peões entrarão já na Sede da atração, brigando pelo prêmio final. Enquanto isso, outras 8 celebridades tentarão ganhas os votos do público para entrar em uma das quatro vagas para a casa.

A Fazenda tem previsão para ser exibida até dezembro, como tem ocorrido nos últimos anos do programa da Record.