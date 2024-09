A Fazenda: Raquel Brito fala sobre falsidade e manda a real para peões

Raquel é uma das participantes de A Fazenda 16, - Foto: Reprodução | PlayPlus

Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, e uma das participantes de A Fazenda 16, mandou a real para seus colegas de reality ao falar sobre falsidade nessa segunda-feira, 16.

Em conversa com o influenciador digital Yuri Bonotto, conhecido como “Bombeiro da Eliana”, e com a influenciadora pernambucana Luana Targino, a baiana afirmou que não tolera falsidade.

“E tipo assim, acho que falsidade comigo não cola não. É isso que me pega em muitas coisas, de convivência com essas pessoas. Eu não gosto de ser falsa com ninguém”, afirmou.

Em determinado momento, Raquel olhou para Bonotto e disse: “Você é grandão desse jeito, malhado, musculoso, mas se eu não gostar de você eu vou chegar na sua cara e vou falar”.

Targino complementou: “Aqui é todo mundo igual, independente do público. Não adianta nada a pessoa ser famosa e ser podre”.

Ao todo, 20 celebridades estão confinadas na casa, e oito disputarão quatro vagas no Paiol. Vale destacar que esta promete ser a maior edição do programa, com 24 participantes no total.