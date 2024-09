Ex de Buda, amante de Gracyanne e mais: veja elenco de A Fazenda

Haviam boatos que Camila Moura, que foi mulher do ex-BBB Lucas Buda, estaria no programa comandado por Adriane Galisteu - Foto: Reprodução | Internet

Tudo indica que ‘A Fazenda 16’ dará o que falar, isso porque os primeiros nomes já começaram a ser confirmados neste domingo, 15.

O primeiro nome foi revelado pelo humorista Matheus Ceará. Em uma dinâmica, ele tirou de uma mala um livro de história e deduziu que a primeira pessoa poderia ser uma professora. Depois, o comediante mostrou um envelope e revelou a foto da primeira peoa que estará na atração.

Depois de boatos que Camila Moura, que foi mulher do ex-BBB Lucas Buda, estaria no programa comandado por Adriane Galisteu, a informação é mais que verdadeira.



Vale lembrar que durante o 'Big Brother Brasil 24', na Globo, a professora causou nas redes sociais ao se sentir traída depois que o capoeirista flertou com outra participante do confinamento. Será que ela também vai causar em 'A Fazenda'?

Amante de Gracyanne Barbosa

Quem também vai estar no reality é Gilson de Oliveira, apontado como o possível motivo por trás da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa. O personal trainer, conhecido por manter uma rotina intensa de treinos ao ar livre, ganhou destaque após Gracyanne revelar seu envolvimento com ele ao anunciar o fim do casamento de 16 anos com o cantor. Recentemente, Gilson também chamou atenção nas redes sociais ao viralizar por ter realizado uma harmonização peniana.

Flor Fernandez, famosa por sua participação como jurada no Show de Calouros do SBT nos anos 1980, foi uma celebridade confirmada como participante do reality A Fazenda.



Outros nomes confirmados

Mais três nomes foram anunciados na noite de ontem durante o Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar. Foram eles: a ex-panicat Babi Muniz, o ex-jogador de futebol Zé Love e o ator Sidney Sampaio.

Babi Muniz também participou do reality show Made in Japan na própria Record e, atualmente, trabalha como criadora de conteúdo digital e tem 3,1 milhão de seguidores no Instagram.

Zé Love jogou em diversos times brasileiros e também no exterior. Ele é mais lembrado, no entanto, por sua passagem pelo Santos nos anos 2010, quando atuou ao lado de Neymar. Ele também é ex-atacante do Vitória.

Já Sidney Sampaio é um ator conhecido por novelas como ‘Alma Gêmea’, reexibida recentemente pela Globo, além de ‘Salve Jorge’ e ‘Amor à Vida’. Na Record, ele fez tramas religiosas como ‘Os Dez Mandamentos’ e ‘A Terra Prometida’.