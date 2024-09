Mãe de Davi cai em "golpe" e vira piada na web

Elisangela Brito, mãe de Davi e Raquel Brito - Foto: Reprodução

Elisangela Brito, mãe de Davi e Raquel Brito, voltou à rotina de mãe torcedora. Após Davi ganhar o BBB 24, agora é a vez da filha, que está participando de A Fazenda 16.

Mas ela acabou sendo alvo de uma pegadinha e acabou virando motivo de piada nas redes sociais. A confusão começou quando Elisangela compartilhou uma postagem do jornalista Chico Barney, conhecido nas redes por fazer previsões – muitas vezes equivocadas – sobre os vencedores de reality shows.

Na publicação, Barney declarou com confiança: "A grande vitoriosa de #AFazenda 16 será simplesmente a RAQUEL BRITO! A família real dos realities brasileiros vai chegar no topo novamente. E outra... Pode favoritar e me cobrar depois. Eu nunca errei um campeão de reality show'.

A declaração, feita na plataforma Bluesky, rapidamente se espalhou, mas gerou reações irônicas, já que Chico Barney é famoso justamente por errar todas as suas previsões de campeões do programa. A postagem foi vista como um "presságio ruim" para Raquel, e a situação não passou despercebida pelos internautas.

"Coitada da Elisangela acreditando no Chico. Agora é torcer para a Raquel não ser a primeira eliminada", comentou uma usuária. Outro internauta ironizou: "A família da Raquel deve ser nova na internet, né? Se o Chico disse que ela vai ganhar, pode dar adeus (risos)".