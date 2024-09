BBB está a beira do cancelamento após saída de Boninho

Fontes internas apontam um futuro preocupante para reality - Foto: Reprodução

A saída de Boninho da Globo, após mais de 40 anos, levantou especulações sobre o futuro do Big Brother Brasil (BBB) na emissora. Fontes internas apontam, inclusive, um futuro preocupante: a possibilidade de que o reality não tenha seu contrato renovado, fazendo do BBB 25 o último a ser exibido.

As informações são do portal Glow News. De acordo com a publicação, a Endemol, empresa que detém os direitos do formato original, vem questionando os valores do contrato, especialmente, após o sucesso massivo das edições BBB20 e BBB 21.

Com cada edição ultrapassando a marca de um bilhão de reais em faturamento, as negociações recentes, realizadas no início deste ano, resultaram em ajustes estratégicos no contrato. Porém, dentro da Globo, há um sentimento crescente de que manter o programa no ar se tornará ainda mais complicado nos próximos anos.

Apesar do contrato atual se estender até 2027, ele tem gerado apreensão entre os gestores financeiros da emissora. Para muitos executivos, a permanência do BBB dependerá de recordes em vendas publicitárias e de uma audiência excepcional. Caso contrário, devido aos altos custos de produção e às obrigações financeiras com a Endemol, a continuidade do reality show na grade da Globo será arriscada.

Saída de Boninho impactou o BBB

A saída de Boninho tem sido vista internamente, como um movimento estratégico da Globo para se afastar gradualmente do Big Brother Brasil. Por anos, os lucros gerados pelo programa ajudaram a sustentar outras produções do canal. Inclusive, Tiago Leifert já comentou publicamente sobre essa dependência financeira.

Embora as edições BBB 22 e BBB 23 tenham mantido um bom desempenho comercial, elas não conseguiram repetir o impacto das edições anteriores, o que gerou preocupações sobre o futuro da atração. Fontes próximas indicam que a saída de Boninho já estava planejada há algum tempo, e que o eventual sucesso de Estrela da Casa poderia ter mudado o cenário – o que não aconteceu.

Além disso, essas fontes revelam que Boninho não mostrou interesse em participar do BBB 25, pois considera que seria uma espécie de “prêmio de consolação” diante dos desafios futuros de manter o reality show no ar.