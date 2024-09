A Fazenda: Peões fazem sucesso com conteúdos adultos e viralizam

Fernanda Campos é uma das famosas que faz sucesso com conteúdos adultos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A nova edição de A Fazenda 16 chegou com tudo, trazendo não só famosos e subcelebridades, mas também influenciadores que estão bombando em plataformas de conteúdo adulto. Entre os peões que já fazem sucesso estão tirando a roupa estão Fernanda Campos, Yuri Bonotto e Vivi Fernandez.

Com esse trio quente na disputa, o programa da Record promete muito barraco, confusão e gritaria. Vamos ver como estas estrelas irão se sair no confinamento e se conseguem repetir o sucesso das plataformas dentro do reality.

Confira abaixo os perfis de cada um nas plataformas adultas:

A ex-amante de Neymar, Fernanda Campos

Conhecida como ex-amante do 'menino Ney', Fernanda já embolsou mais de R$ 2 milhões na plataforma Privacy e segue dando o que falar. Parceira de Andressa Urach, a modelo foi uma das primeiras a conquistar o troféu de um milhão na plataforma.

Bombeiro de Eliana, Yuri Bonotto

O famoso ex-bombeiro do Programa Eliana revelou que desde que começou a criar conteúdo adulto, já faturou mais de R$ 600 mil. Agora, ele retorna à mídia, e a galera já está curiosa para ver o que vai aprontar dentro no confinamento.

"Mallandrinha" do Sérgio Mallandro, Vivi Fernandez

Sem esquecer de Vivi Fernandez, a eterna “Mallandrinha” do Sérgio Mallandro é veterana na indústria de filmes adultos. Com 46 anos, ela segue com tudo e já postou mais de 1.200 conteúdos na Privacy. Atualmente, está no Paiol brigando por uma vaga na sede do reality.