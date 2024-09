Gracyanne se manifesta sobre ex-affair em A Fazenda: "Hipocrisia"

Gracyanne Barbosa falou sobre Gilson em A Fazenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gracyanne Barbosa decidiu se manifestar pela primeira vez a respeito da participação de Gilson Oliveira em A Fazenda 16, que estrou nesta semana. O personal chegou a causar confusão nos primeiros dias e já está dando o que falar.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a ex-esposa de Belo criticou a presença do homem no programa e ressaltou que ficou surpresa com a participação dele, que foi apontado como pivô da separação da ex-dançarina e do cantor.

“Sobre ele estar lá [na Fazenda] é uma surpresa, porque se dizia avesso a aparecer. Mas as pessoas nos surpreendem e a hipocrisia também. Não gostaria de dar mais palco a isso”, falou a influenciadora.

Questionada se está na torcida por Gilson no programa da Record, Gracyanne Barbosa garantiu que acompanha reality show. “Eu nunca consigo acompanhar reality porque não tenho tempo pra isso. Principalmente agora que estou estudando muito”, comentou.

“Não tenho como torcer sem assistir, porque reality acho que só dá pra saber acompanhando. Já tivemos amigos que entraram e mostraram algo bem diferente lá dentro. Acredito que mexa muito com a cabeça, então só assistindo mesmo. E eu não vou”, disse.