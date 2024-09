Bela Gil comemora 16 anos da filha, Flor, ao lado do ex-marido

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A neta de Gilberto Gil, a cantora Flor Gil, celebrou seus 16 anos com uma festa organizada por sua mãe, Bela Gil, de 36 anos. A comemoração íntima aconteceu na última terça-feira (17) e contou com a presença de seu pai, João Paulo Demasi, e seu irmão, Nino. Reunidos, eles cantaram "Parabéns" para a adolescente, e Bela surpreendeu a todos ao colocar o rosto da filha em um dos bolos.

O bolo especial, encomendado por Bela, trazia uma mensagem carinhosa em inglês: “Feliz aniversário, Flor! Nós te amamos”. Flor compartilhou nas redes sociais o divertido momento em que sua família colocou o bolo em seu rosto.

Ao publicar os registros no Instagram, Bela comentou sobre a celebração: "Comemoramos os 16 anos da nossa prinça assim, rodeados de amigos, feijoada vegetariana e muita felicidade transbordando... do jeitinho que fazemos desde o dia em que ela nasceu! Parabéns, filhota! Que alegria e privilégio imensos te ver crescer e florescer. Te amo gigante!!!!!", escreveu Bela, que também faz parte do programa 'Saia Justa', do GNT

