Preta Gil publica vídeo recebendo comida na boca de O Kanalha: "Gaiato"

O Kanalha faz aniversário nesta terça-feira, 17 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil deu mais uma demonstração do seu carinho por Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, que faz aniversário nesta terça-feira, 17. A filha de Gilberto Gil publicou um vídeo em que aparece recebendo comida na boca do cantor e aproveitou para se declarar.

“Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato!!! Obrigada por ser luz nas nossas vidas!”, escreveu a artista.

Declaração de Preta Gil para o Kanalha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Kanalha chegou a ser apontado como affair de Preta no começo do ano. À época, a cantora, que está em tratamento contra um câncer, brincou com a situação, mas não chegou a confirmar o romance.



Novo amor

Recentemente, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Preta Gil revelou que tem um novo amor após o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy em 2023. Ela não disse o nome da pessoa, mas afirmou que o “coração está batendo muito forte”.



“Estou amando uma pessoa, que está me fazendo muito bem, estou muito feliz”, disse.