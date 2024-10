Sesab inicia mutirão de mamografias na Fonte Nova

Campanha reforça a importância do diagnóstico precoce - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

O Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Saúde (Sesab), deu início ontem à edição 2024 da campanha Outubro Rosa, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A campanha, voltada para a conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama, visa oferecer cerca de 30 mil mamografias gratuitas até o final de outubro.

Neste primeiro dia de campanha, oito unidades móveis foram instaladas na Arena Fonte Nova, onde foram realizadas cerca de mil mamografias. O atendimento é gratuito e garantido por meio de agendamento prévio. Até o momento, cerca de 14 mil mulheres já reservaram suas vagas para os diversos exames e ações que serão realizados ao longo do mês de conscientização.

Para participar, é necessário realizar o agendamento no site outubrorosa.saude.ba.gov.br. É requisito ainda ter entre 40 e 69 anos, não ter realizado mamografia no último ano e não ter feito cirurgia de mama. É só agendar e comparecer portando documento com foto e cartão do SUS.

Jane Araújo, coordenadora do projeto de Rastreamento de Câncer de Mama, destacou que essa campanha tem um papel muito importante. “É sobre acessibilidade garantida. Essa porta aberta, essa facilidade de acesso só se encontra aqui em Salvador no Outubro Rosa”, disse. “Rastrear é tirar essa mulher do anonimato, ver como está a saúde dessa mulher que é assintomática, para que a gente possa pegar a doença na fase inicial e ter maior sucesso”, disse.

Oportunidade

A campanha Outubro Rosa reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das doenças mais comuns entre as mulheres.