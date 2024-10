Ivete Sangalo expõe mamografia e incentiva: "Diagnóstico precoce"

Ivete Sangalo - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo usou suas redes sociais para mostrar que realizou sua mamografia anual como parte de sua rotina de cuidados com a saúde, aproveitando o início do Outubro Rosa. A cantora incentivou seus seguidores a fazerem o mesmo, destacando a importância dos exames preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de mama.

"Onde eu estou? Fazendo a minha mamografia! Outubro começando e todo ano eu faço os meus exames preventivos, minha mamografia", iniciou.

Leia mais:

>>> Sesab inicia mutirão de mamografias na Fonte Nova

>>> Ivete celebra aniversário de 15 anos do filho, Marcelo Sangalo

>>> Daniel Cady fala sobre polêmica de alimentação dos filhos e defende equilíbrio

Não dói, faça. Se cuide, viu, amiga? Se cuide! Mamãe está aqui se cuidando, você se cuidando, e a gente ficando feliz. Todo mundo ligado nos movimentos do corpo da mulher Ivete Sangalo

Ao lado de sua médica, Fanny Scolese, ela ainda reforçou a necessidade de estar atenta ao bem-estar físico e mental. Ivete aproveitou para lembrar a importância de outros exames de rotina, como o preventivo ginecológico, destacando que essas ações podem salvar vidas.

A gente reforça e chama todo mundo para poder fazer seus exames de rotina, mamografia, transvaginal, preventivo ginecológico, exames de imagem de uma forma geral. A gente consegue salvar muitas vidas com o diagnóstico precoce Ivete Sangalo