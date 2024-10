Ivete celebra aniversário de 15 anos do filho, Marcelo Sangalo

Ivete e Daniel também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 6 anos. - Foto: Reprodução| Redes sociais

A cantora Ivete Sangalo compartilhou um texto em suas redes sociais para celebrar o 15º aniversário de seu filho, Marcelo Sangalo, nesta quarta-feira, 2. A artista compartilhou um vídeo dele brincando em uma baia para cavalos na infância.



"E então no dia 2 de outubro chegava a luz da minha vida! Você, Marcelo, meu filho, meu amor maior, meu presente incrivelmente especial. Ser sua mãe realmente me elevou e me jogou num lugar onde nunca havia estado. Me trouxe com todo seu amor a certeza de que a felicidade havia me escolhido", se declarou.

"Que coisa deliciosa é ver você crescer, mantendo sua gigante habilidade de amar, adquirindo a cada segundo novas experiências e habilidades que me deixam realmente impressionada e orgulhosa. Grande cara você meu filho! Que pessoa especial você é. A mamãe te ama além e infinito".

Marcelo é o filho mais velho de Ivete e do nutricionista Daniel Cady. O casal tem também as gêmeas Marina e Helena, de 6 anos.