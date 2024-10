Ratinho enfrenta terrível golpe, perde R$ 50 mil e desabafa

Ratinho desabafou sobre golpe sofrido - Foto: Reprodução | SBT

O apresentador Ratinho fez um desabafo durante seu programa, no SBT, e revelou que sofreu o chamado ‘golpe do Pix’ golpe e perdeu R$ 50 mil. O relato também foi publicado nas redes sociais do comunicador.

Em seu relato, Ratinho contou que recebeu uma mensagem de um número falso, que se passava por um de seus filhos. O golpista pedia uma grande quantidade de dinheiro e, preocupado, o apresentador de 68 anos não demorou a fazer a transferência.

"O golpista ligou dizendo que era meu filho: 'Ô pai!’, e eu, inocente, perguntei: 'Quem está falando? É você, Rafael?'", relatou. Ratinho continuou contando que, após esse primeiro contato, a ligação supostamente caiu e a conversa segundo via aplicativo de mensagens.

O apresentador do Programa do Ratinho enviou, primeiramente, o valor de R$ 15 mil, mas lhe foi solicitado mais R$ 35 mil. A pessoa que se passava por seu filho afirmou que o valor seria destinado para a compra de um carro no exterior.

No fim do desabafo, o comunicador alertou os telespectadores e pediu para que as pessoas tomassem mais cuidado com os golpes online. “Eu me acho tão esperto. Oia que besta que eu sou”, brincou.