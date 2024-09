Ratinho faz convite inusitado para Datena e Marçal: "Pode largar o pau"

Caso aconteceu na noite deste domingo, 15 - Foto: Reprodução | TV Cultura

Inusitado! O assunto recente do país foi a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) no meio de debate na TV Cultura, na noite deste domingo, 15, após uma sequência de discussões. Datena acabou sendo expulso, enquanto Marçal deixou o programa que reunia os postulantes à Prefeitura de São Paulo.

O apresentador Ratinho, do SBT, aproveitou o momento para fazer um convite curioso aos candidatos. Ele convocou a dupla para resolver suas diferenças em seu programa.

“Eu estava vendo um debate aí na TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô, gente, vocês querem brigar, vai no meu programa”, diz o apresentador em um vídeo publicado no Instagram.

“Eu queria aproveitar, convidar o Datena, que é meu amigo, convidar o Marçal, vai lá no meu programa. No meu programa eu deixo brigar. O meu programa pode meter o braço um no outro, aí vai ficar bão. Vocês vão na TV Cultura, a TV Cultura não deixa vocês brigarem à vontade. No meu programa pode largar o pau, lá pode”, completou.

Marçal diz que fraturou costela e vai a ambulância

O ex-coach e candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) usou as redes sociais para compartilhar um vídeo deitado em uma maca e em uma ambulância depois de ter levado uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB), seu adversário na disputa.

Nas imagens, o influenciador aparece usando uma máscara aparentemente de oxigênio e sendo atendido por uma profissional de saúde. Pessoas que parecem ser da segurança ou assessores de Marçal tentam o tranquilizar.