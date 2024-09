Vídeo: Datena dá cadeirada em Pablo Marçal durante debate

Autor da agressão foi o também candidato a prefeitura de SP, Datena - Foto: Reprodução | TV Cultura

O candidato José Luiz Datena (PSDB) jogou uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB) no meio de debate na TV Cultura, na noite deste domingo, 15, após uma sequência de discussões. Datena acabou sendo expulso, enquanto Marçal deixou o programa que reunia os postulantes à Prefeitura de São Paulo.

Após a agressão, o debate foi interrompido imediatamente e voltou ao ar com os outros quatro participantes, que lamentaram o episódio.



A situação aconteceu depois que Marçal fez uma pergunta para Datena. O candidato do PRTB perguntou ao apresentador quando ele pararia com a "palhaçada" e desistiria da candidatura. Antes, ele havia citado uma denúncia de assédio sexual contra Datena.

"A gente quer saber que horas você vai parar, já abandonou entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele tá fazendo aqui?", disse.

Datena declarou que Marçal estava fazendo acusações e calúnias contra ele. O apresentador chamou Marçal de "bandidinho".

"A acusação que você fez sobre mim eu já, repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público", disse. "O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei."

Marçal chamou Datena de "arregão” na réplica, ao dizer que le queria agredi-lo no debate da TV Gazeta, em 8 de setembro.

"Você não respondeu à pergunta. A gente quer saber. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem,” afirmou Marçal.

Na sequência, Datena agrediu Pablo com uma cadeira e o programa foi interrompido.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Marçal saiu do local onde ocorreu o debate, no Teatro B32, na Avenida Faria Lima, para um hospital por estar "ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar", segundo nota de sua assessoria.

De acordo com a equipe de resgate, que levou o postulante ao hospital, ele reclamava de falta de ar e disse ter sido atingido na costela.Os socorristas indicaram que ele estava com uma luxação em um dos dedos da mão.



Em nota, a TV Cultura lamentou o caso e repudiou a agressão. Confira na íntegra:

"A TV Cultura lamenta o episódio ocorrido durante o Debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo, envolvendo os candidatos José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB).

A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas, de acordo com as regras estabelecidas previamente - por escrito, entre a Cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes -, incluindo a expulsão do candidato José Luiz Datena. Além disso, o Debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos.

Durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo relacionadas à cobertura da imprensa, foram tomadas visando a segurança dos presentes no Teatro B32 e em consonância às regras deliberadas anteriormente."



