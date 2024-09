A TARDE e Poder360 firmam parceria inédita

- Foto: Reprodução

O jornal A TARDE, líder em circulação no Norte-Nordeste e quinto no País, e o Poder360, jornal digital mais antigo e relevante na cobertura de temas relacionados aos Três Poderes em Brasília, firmaram parceria estratégica para oferta de cobertura diferenciada e analítica dos assuntos do poder. A partir de amanhã,17, o leitor das edições impressas de A TARDE passa a contar diariamente com material jornalístico produzido pela equipe do Poder360 em Brasília.



Focados em poder e política e nos seus impactos na sociedade e na economia, os novos conteúdos presentes nas páginas de A TARDE englobam segmentos como os de energia, saúde, agronegócios, sustentabilidade, tecnologia e negócios da área esportiva. A união entre os dois veículos promete enriquecer o cenário informativo com novas perspectivas e análises aprofundadas do cenário nacional, por meio de reportagens especiais e entrevistas exclusivas.

"Esta colaboração inédita vai possibilitar que nosso leitor conte com uma gama mais ampla e aprofundada de informações e análises sobre o cenário político que influencia diretamente nossa região, informações essas originadas do jornal digital mais respeitado na área”, afirma o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão. Ele destaca que a parceria ganha força justamente por associar dois veículos que são referência em reputação e confiabilidade. "Acreditamos que essa integração fortalecerá nosso compromisso em fornecer um conteúdo mais completo e relevante”, diz.

Para o diretor do Poder360 João Gallucci Rodrigues, “a parceira entre o jornal digital Poder360 e A Tarde faz parte da consolidação de um novo cenário na mídia nacional, com a união de um veículo de tradição centenária com outro que já nasceu dentro da internet”.

Rodrigues afirma que essa união vai “dar a um leitorado ainda mais amplo o acesso a reportagens de qualidade, produzidas dentro do padrão do bom jornalismo profissional” e que esse é “mais um passo no processo de transição pelo qual passa a indústria de mídia jornalística”. Para ele, “é muito positivo quando veículos tradicionais se unem, pois quem ganha é o leitor que terá fontes seguras de informação num momento em que esse tipo de insumo é cada vez mais fundamental para aperfeiçoarmos a democracia e a sociedade brasileira”.

SOBRE O PODER360

Criado em abril de 2000 pelo jornalista Fernando Rodrigues como uma página sobre assuntos políticos, o Poder360 é a operação jornalística nativa digital sobre assuntos do poder mais antiga em atividade contínua na internet brasileira. Completará 25 anos em 2025.



Em 2016, o Poder360 adotou o formato atual de jornal digital e passou a oferecer editorias segmentadas, conquistando posição de liderança entre veículos digitais dedicados a assuntos relacionados aos Três Poderes da República. A audiência média do Poder360 em 2024 tem se mantido na casa de 10 milhões de visitantes únicos por mês. Desse total, os dois maiores blocos de leitores estão no Sudeste (48%) e no Nordeste (20%).