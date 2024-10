O que é terapia energética? Preta Gil passa por sessão: "Acredito"

Preta Gil falou sobre tratamento alternativa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil já deixou claro que tem o intuito de se apegar a tratamentos alternativos na sua segunda luta contra o câncer. A cantora chegou a dizer nas redes sociais que passou mal e se submeteu a uma sessão de “cura energética”.

Leia Mais:

>>> VÍDEO: Preta Gil usa bomba portátil de quimioterapia e atualiza estado

>>> Flor Gil abre o jogo sobre polêmica envolvendo avô: "Surreal"

>>> Preta Gil muda tratamento e detalhe inédito é revelado: "Vou tentar"

“Tem me feito muito bem. O pouquinho do enjoo que eu estava foi embora, eu acredito nisso. Sei que tem gente que não acredita, mas eu acredito em realinhamento de chacras e etc”, afirmou a famosa, em rede social.

Preta Gil está em um novo ciclo de quimioterapia, depois que o câncer voltou em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

O que é cura energética?

As terapias energéticas têm despertado um constante interesse nas pessoas nos últimos tempos. Segundo especialistas, a cura energética busca harmonizar as energias do corpo, promovendo um equilíbrio que pode contribuir para o bem-estar físico e emocional.

Existem diversas modalidades, como Reiki, acupuntura e terapia de cristais, que visam o realinhamento dos chacras e a liberação de bloqueios energéticos.

Para muitos, como Preta Gil, essas abordagens complementam tratamentos médicos tradicionais, oferecendo um suporte emocional e espiritual na busca pela cura.