Preta Gil vai ao Rock in Rio, revela estado de saúde e fala do pai

Preta Gil foi curtir noite no Rock in Rio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil decidiu ir para o Rock in Rio, nesta quinta-feira, 19, aproveitar a melhora em seu astral e comentou a respeito do tratamento contra câncer. Ela está passando pelo segundo ciclo de quimioterapia.

“Estou muito bem. Passei pelo segundo ciclo e estou chegando perto do terceiro. Dá uma melhoradinha no astral, a gente fica menos cansada. Aproveitei esse sopro de energia para vir aqui curtir o Rock in Rio. Vou ficar bem pouquinho, mas vim”, declarou à Quem.

Preta Gil também foi questionada sobre a sua conexão com o festival e citou o pai, Gilberto Gil, ao dizer que a sua primeira participação no evento foi há 40 anos.

"Eu vim no primeiro [Rock in Rio] há 40 anos, estava com 10 anos de idade. Meu pai tocou, cantou, e ele achou simbólico estar aqui nesses 40 anos de um festival tão importante para nós”, afirmou.

Ela lembrou de momentos do Rock in Rio e falou do show de Nina Hagen e da apresentação de seu pai, Gilberto Gil, com seu irmão Pedro na bateria.

“Depois, ele [Pedro] veio a falecer, mas fizemos um show na última edição, onde meu pai cantou e me chamou para fazer uma participação com ele, eu e meu filho Francisco. Sem dúvida, cantar no Rock in Rio com meu pai e a família foi histórico", resgatou.

Preta Gil também abordou a sua evolução emocional neste momento do trabalho: "Eu acho que estou emocionalmente e fisicamente melhor. Eu me curei da primeira vez, e foi um processo muito intenso de me conhecer e de me cuidar. Hoje, estou mais forte. Mesmo com o câncer voltando, tenho mais saúde, mais disposição".