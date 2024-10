Yasmin Brunet enfrenta problema e aceita carona de desconhecido na BA

Yasmin Brunet comentou sobre problema - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Yasmin Brunet enfrentou um perrengue chique durante uma viagem para Caraíva, lugar turístico na Bahia, acompanhada de uma amiga. A famosa, porém, surpreendeu ao pegar carona com um desconhecido.

Tudo aconteceu quando a modelo decidiu carregar as próprias malas para não pegar um transporte com animais. Isso, porém, dificultou o trajeto até o hotel.

"Chegando com mil malas e sem querer ajuda dos burrinhos porque dá muita pena deles. Minha mochila tava pesando uns 20 quilos, fora as malas na areia fofa", falou Yasmin Brunet, nos stories do Instagram.

Depois do perrengue na região baiana, a ex-BBB e a amiga conseguiram carona de carro com uma pessoa completamente desconhecida: "Conseguimos uma carona com um querido graças à cara de pau da Ste".