Paolla Oliveira se manifesta após recusar entrevista a Yasmin Brunet

Paolla Oliveira decidiu quebrar o silêncio a respeito do suposto climão com Yasmin Brunet no Rock in Rio. No final de semana, os rumores apontaram que a famosa teria recusado a sabatina com a contratada da Globo para ser repórter do Gshow para não fazer dancinha.

Em postagem publicada nas redes sociais do site Hugo Gloss, a atriz negou que tenha brigado com Brunet. A chamada dizia que Paolla e Jade Picon tinham se esquivado de dar entrevistas para Yasmin Brunet ao chegarem no evento no fim de semana.

Nos comentários, Paolla comentou: "O tal do 'climão' quem faz são vocês! Afe! Adoro a Yasmin, que aliás está mandando muito bem".

A artista completou: "Tinha acabado de chegar, fiquei de voltar, mas fui curtir e não voltei, me parece normal. Aliás, não sei mesmo fazer as dancinhas, ia pagar mico".

Yasmin Brunet reagiu à mensagem da atriz com um emoji de coração e negou qualquer desentendimento: "Climão quem cria é quem inventa essa fofoca. Estava fazendo meu trabalho, adoro e admiro muito a Paolla, que sempre foi um amor comigo".