Após Paolla Oliveira, Yasmin Brunet toma "fora" de outra famosa

NO ROCK IN RIO

Parece que o trabalho de Yasmin Brunet no Rock in Rio não está sendo nada fácil - Foto: Reprodução | Multishow

Parece que o trabalho de Yasmin Brunet como repórter no Rock in Rio não está sendo nada fácil. Contratada para entrevistar celebridades presentes no evento, a ex-BBB enfrentou alguns momentos constrangedores, como um "fora" de Paolla Oliveira e uma situação semelhante com Jade Picon.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Jade evitou dar entrevista no momento em que foi abordada. A influenciadora, convidada pela equipe da Globo para uma gravação, disse que "iria tomar uma água e voltaria em seguida", mas acabou não retornando.

No entanto, Jade conversou com outros jornalistas na área VIP do festival. Logo depois, ela se retirou para um espaço mais reservado.

Leia mais:

>>> Nora de Huck e Angélica é detonada por silicone aos 16 anos

>>> Maria Joaquina e Cirilo? Larissa e Jean se encontram no Rock in Rio

>>> Jojo Todynho choca ao expor pressão sexual em ex: "Até a língua gangrenar"

Mal-estar na porta de camarote com Paolla Oliveira

No caso de Paolla Oliveira, a situação foi ainda mais delicada. A atriz deixou claro que não estava disposta a falar com Yasmin durante a transmissão, criando um clima desconfortável. Antes desses episódios, Yasmin Brunet já havia desabafado à Folha de S. Paulo sobre as dificuldades de seu trabalho como repórter no evento. "É bem mais fácil entrevistar quem a gente já conhece", comentou.