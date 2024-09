Jojo Todynho choca ao expor pressão sexual em ex: "Até a língua gangrenar"

Jojo e Lucas casaram em 2022 - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora e ex-participante de "A Fazenda" Jojo Todynho chocou a web durante uma live realizada no último domingo, 15, onde respondeu às críticas recebidas após posar ao lado de Michelle Bolsonaro. Na transmissão, Jojo também fez duras críticas a seu ex-marido, Lucas Souza, que a atacou por causa de seu posicionamento político.

Lucas, em uma publicação nas redes sociais, insinuou que Jojo teria "usado e abusado" antes de terminar o relacionamento. Ele fez referência ao fato de que a cantora decidiu retirar um clipe em apoio à comunidade LGBTQIAPN+ após a polêmica envolvendo a foto com Michelle Bolsonaro.

Durante a live, Jojo não poupou palavras e trouxe à tona questões pessoais de seu antigo relacionamento, afirmando até que exercia pressão sexual sobre Lucas. Segundo ela, durante o casamento, obrigava o ex-marido a realizar sexo oral por uma hora.

"Você não é po**a nenhuma, seu lixudo. É por isso que eu te deixava uma hora [apontou para as partes íntimas], até a língua gangrenar, baba**. Não aguentou, né? Porque eu sou pressão, se bota no teu lugar, lixo. Tá? Que você não se cresce não", afirmou.

Além das críticas a Lucas, Jojo também expressou indignação contra aqueles que a atacaram nas redes sociais. "Eu prefiro pouco com Deus, mas muito com o diabo. Vocês pedem respeito para vocês, porque com os outros vocês não tem respeito. Então, a partir de hoje, se falar de mim, fala baixo", disse ela, que pretende processar mais de 20 pessoas que a difamaram online.

Lucas e Jojo Todynho se casaram em janeiro de 2022 e terminaram em novembro do mesmo ano. No final de 2023, a artista revelou que um dos motivos para o término com Lucas foi “conversas com homens” que ela encontrou no celular dele, e considerou como traição.