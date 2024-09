Maria Joaquina e Cirilo? Larissa e Jean se encontram no Rock in Rio

O reencontro dos amigos gerou repercussão no Instagram. - Foto: Reprodução\Instagram

A atriz Larissa Manoela, 23, publicou um álbum em suas redes sociais com registros de sua passagem pelo Rock in Rio 2024 no último sábado, 14. Nas fotos, a artista incluiu um clique ao lado do ator Jean Paulo Campos, 21.

O reencontro dos amigos gerou repercussão no Instagram. Nos comentários, internautas deixaram mensagens em referência a Maria Joaquina e Cirilo, personagens interpretados por eles durante a exibição da clássica novela infantil “Carossel”, do SBT, em 2012.

Leia mais

>> Após curtir com Marquezine, João Guilherme faturou bolada no Rock in Rio

>> Nora de Huck e Angélica é detonada por silicone aos 16 anos

>> Paolla Oliveira rejeita conversa com Yasmin Brunet e causa mal-estar



Jean Paulo também aproveitou o momento para deixar uma mensagem na publicação. “Bom demais curtir com vocês”, escreveu ele.