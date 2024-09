Após curtir com Marquezine, João Guilherme faturou bolada no Rock in Rio

João Guilherme marcou presença nos dois primeiros dias do Rock in Rio - Foto: Reprodução | Instagram

O ator João Guilherme faturou alto nos dois primeiros dias do Rock in Rio. O namora de Bruna Marquezine fechou duas publicidades, e segundo a coluna de Lucas Pasin, do Splash, ganhou cerca de R$ 200 mil por cada ação.

Para ações que contemplem a presença dele, o filho de Leonardo costuma cobrar de R$ 100 mil a R$ 200 mil. O valor pode diminuir se o contrato for algo mais longo, com outras ações incluídas.

Ainda de acordo com a coluna, as exigências no Rock in Rio não surgiram por parte dele. Foram pedidos da empresária de Bruna Marquezine, que tem como “planejamento de imagem” que os dois não tirem fotos juntos, não façam entrevistas juntos e nem falem abertamente para jornalistas sobre o namoro.

Bruna e João, que haviam pedido para jornalistas mandarem perguntas para a aprovação e exigiram não fazer fotos juntos, chegaram ao Rock in Rio separados na sexta-feira, 14.