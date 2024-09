João Guilherme ostenta botas de R$ 14 mil no Rock in Rio; veja

Roupa usado por ator chamou atenção. - Foto: Reprodução / Instagram

João Guilherme ostentou no seu look para o segundo dia de Rock in Rio 2024, no sábado, 14.O ator usou lenço na cabeça, óculos escuros, camiseta branca, calça jeans oversized e botas com pelos.

Leia Mais:

>> Video; Marquezine e João Guilherme aos beijos no 2° dia do Rock in Rio

O modelo de botas com pelos escolhido é da marca Balenciaga. O calçado custa em média R$ 14 mil.

O segundo dia de Rock in Rio 2024 contou com diversos shows no Palco Mundo — entre eles Lulu Santos, Zara Larsson, OneRepublic e Imagine Dragons.