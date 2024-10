Bomba! Globo fará mudança radical no BBB 25 após saída de Boninho

BBB terá novidades no ano que vem - Foto: Reprodução | Globo

A Globo está planejando uma mudança radical no BBB 25, que estreará em janeiro e terá mais de 100 episódios. A nova temporada não deverá contar com a presença de famosos como participantes, após cinco edições com o 'Camarote'.

Segundo informações do Portal Leo Dias, a emissora está interessada em fazer com que o reality show volte às origens, apenas com anônimos. A publicação reforçou que muitos telespectadores reclamam do pouco empenho das celebridades em brigar pelo prêmio.

A última edição do BBB ficou marcada pelo cancelamento de Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Rodriguinho. Mesmo assim, há uma fila de celebridades interessada em participar do programa, principalmente pela visibilidade que o reality oferece.

Outro motivo para o fim do 'Camarote' é a intenção da Globo de apresentar um formato diferente das últimas edição. A principal novidade, cabe lembrar, é a entrada de duplas para o elenco.

A saída de Boninho tem dado indício de que mudanças podem acontecer no BBB 25. O antigo diretor do produto, inclusive, foi quem apresentou ao público a ideia dos famosos no jogo.