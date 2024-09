Astróloga prevê Boninho no SBT: "Vai explodir e passar a Globo"

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Monica Buonfiglio, uma das mais renomadas espiritualistas da atualidade, fez o mapa astral de Boninho, que está de saída da Globo após 40 anos. Segundo a astróloga, o diretor deve fechar contrato com o SBT. "Boninho vai para o SBT e se tornará CEO, assim como seu pai, Boni, foi na Globo por tantos anos. Boni ergueu a Globo e Boninho fará o mesmo no SBT", previu Monica.

Ela acrescentou: "Ele vai para o SBT e fará a emissora crescer, até ultrapassando a Globo. Boninho tem reavaliado suas ações e o SBT vai contratá-lo. Ele tem a habilidade de entender o que as classes A, B, C e D querem, mostrando sua versatilidade", disse a astróloga em um vídeo postado em seu canal no YouTube.

Monica também explicou sua análise astrológica: "Pelo mapa, ele se tornará uma pessoa que vai abraçar o SBT. A Globo aparece na casa 12 de Boninho, que é a casa das vidas passadas. Seja o que for, houve um vínculo espiritual entre eles. Ele está sentindo essa saída, como almas gêmeas. Já o SBT, na numerologia, soma 5, que representa a família", explicou.

A espiritualista concluiu: "No ano passado, você viveu o ano 13, o ano da morte. Agora está no ano 14, o ano da limpeza, e no próximo será o ano 15, o ano do dinheiro. Acredito que você conseguirá organizar o SBT para as filhas de Silvio Santos e será visto como o líder, o 'pai' da emissora. Na minha visão, você vai dar um show", finalizou Monica.