Katy Perry surpreende e dança 'quadradinho' no reality Estrela da Casa

- Foto: Reprodução Globo

Katy Perry mostrou que tem ritmo para o funk! Durante sua participação no programa "Estrela da Casa" nesta quarta-feira, 18, a cantora norte-americana dançou "quadradinho" ao lado dos participantes.

A artista, que está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio na sexta-feira, 20, foi encorajada por MC Mayarah e aplaudida pelos participantes ao se levantar e arriscar os movimentos típicos do funk brasileiro.

Leia mais:

>>> Cadê o rock? Rock in Rio diminui presença de bandas e revolta fãs

>>> Katy Perry vai voltar ao Brasil para show no Rock in Rio 2024

>>> Rock in Rio anuncia Mariah Carey em palco secundário e irrita fãs

A cena viralizou rapidamente, com os internautas invadindo as redes sociais com memes e reações à performance inesperada de Katy. Além de sua passagem pela TV Globo, a cantora aproveitou para se conectar ainda mais com a cultura local antes de sua aguardada apresentação no festival.

| Foto: Reprodução | Bluesky

ROCK IN RIO

Em comemoração aos seus 40 anos de carreira, o evento divulgou vários grandes nomes da música que estarão na line up além de Katy Perry, como Mariah Carey, Cyndi Lauper, Tyla, dona do hit “Water”, Gloria Gaynor, Ivete Sangalo, entre outras divas dos gays.