Katy Perry vai voltar ao Brasil para show no Rock in Rio 2024 | A TARDE

Katy Perry vai voltar ao Brasil em 2024 e deve se apresentar no Rock in Rio, segundo divulgado pelo colunista Ancelmo Gois.

Com uma carreira que soma 143 milhões de discos vendidos mundialmente e álbuns renomados como Prism e Witness, a diva pop possui 1 bilhão de reproduções no Spotify.

Essa será sua terceira apresentação no Brasil, com a última visita ocorrendo em 2018.

A line-up do festival, que acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, já conta com grandes nomes nacionais e internacionais.

Entre os nomes estão Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ne-Yo, Joss Stone, Lulu Santos, Ludmilla, Jão, Gloria Groove e Luísa Sonza.