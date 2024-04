Confira artistas confirmados no Rock in Rio até o momento | A TARDE

O Rio de Janeiro será palco de grandes shows neste ano. Além da confirmação do show de encerramento da turnê “The Celebration Tour”, de Madonna que acontecerá no dia 4 de maio, em comemoração aos seus 40 anos de carreira, o Rock in Rio divulgou vários grandes nomes da música que estarão na line up, como Mariah Carey, Katy Perry, Cyndi Lauper, Tyla, dona do hit “Water”, Gloria Gaynor, Ivete Sangalo, entre outras divas dos gays.

Apesar do Rock in Rio 2024 acontecer apenas em setembro, muitos fãs já se preparam para viajar de diversas regiões do Brasil para acompanhar o festival de cinco dias. Confira abaixo a lista de artistas confirmados na line up até o momento. Os Paralamas do Sucesso e Luís Sonza estão confirmados, mas ainda não foram anunciadas as datas de apresentação dos artistas.

13 de setembro

Palco Mundo

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matue part Wiu e Teto

Palco Sunset

Mc Cabelinho e Coral das Favelas

Orochi, Chefin e Convidado

Veigh e Kayblack

Funk Orquestra convida MC Daniel

Rebecca e MC Soffia

New Dancer Order

DEADMAU5

14 de setembro

Imagine Dragons

OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Palco Sunset

NX Zero

New Dance Order

DJ Snake

19 de setembro

Palco Mundo

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão

Palco Sunset

Gloria Groove

20 de setembro

Palco Mundo

Katy Perry

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

Palco Sunset

IZA

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

New Dance Order

Alison Wonderland

Global Village

Angélique Kidjo

22 de setembro

Palco Mundo

Shawn Mendes

Akon

NE-YO

Palco Sunset

Mariah Carey