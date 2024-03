Mariah Carey é confirmada no Rock in Rio: "Brasil, estou chegando" | A TARDE

Após Beyoncé e possivelmente, Madonna em maio, o Brasil vai receber mais uma diva do pop. O Festival Rock in Rio anunciou, nesta segunda-feira, 18, novas atrações para a line-up da edição deste ano, e uma delas já está fazendo sucesso na web: Mariah Carey. A artista se apresenta no palco Sunset no dia 22 de setembro e fez questão de deixar um recado para os brasileiros em suas redes.

"Brasil estou chegando! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 I am sooooo excited to finally come back to Brasil and headline the legendary Rock in Rio festival on the Sunset Stage on September 22nd. See you there!! ❤️🇧🇷❤️ #RockinRio2024 #RockinRio40anos", escreveu na legenda um vídeo [veja abaixo].



Quem também foi confirmada no megaevento foi Cyndi Lauper, que sobe ao palco Mundo no dia 20 de setembro. Outra estrela que virá é a novata Tyla, conhecida pelo sucesso "Water". Ela se apresentará para o público brasileiro no dia 20, diretamente no palco Sunset.

Mariah Carey já esteve no Brasil em diversas ocasiões. Em 1999, ela encantou os telespectadores nos programas "Domingão do Faustão" e "Programa da Hebe". Em 2002, sua presença marcou as gravações do "Show da Virada", da TV Globo.

Há sete anos, a voz de “All I Want For Christmas Is You” teve que cancelar sua participação nos shows planejados no Brasil para a "Sweet Sweet Fantasy Tour". Em 2016, a cantora acusou a empresa promotora responsável pelas apresentações de violar o contrato, alegando falta de pagamento total até a data acordada.

Já Cyndi Lauper não visitava o Brasil desde 2011, quando realizou uma série de sete shows em cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre.

Neste ano, o Rock in Rio celebra 40 anos de história, com os palcos Sunset e Mundo tendo o mesmo tamanho. A festa está marcada para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, com uma expectativa de público de 700 mil pessoas na Cidade do Rock.

Artistas como Katy Perry, Gloria Gaynor, Zara Larsson, Travis Scott, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Angelique Kidjo, IZA, Ivete Sangalo, Charlie Puth e muitos outros estão confirmados no line-up desta edição.

Confira o recado de Mariah para os fãs brasileiros