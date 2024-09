Confirmado! Globo toma decisão drástica sobre o BBB 25; saiba detalhes

Edição tem estreia prevista para janeiro do ano que vem - Foto: Divulgação

A Globo já decidiu como vai ser o planejamento do BBB 25. A edição que tem estreia prevista para janeiro do ano que vem será a mais longa da história do programa, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo. Essa decisão foi tomada devido ao aniversário de 60 anos da emissora e ao lançamento do remake de ‘Vale Tudo’, previsto para o início de abril.

A próxima edição do reality show vai começar na segunda quinzena de janeiro e ficará no ar até o fim de abril. Ou seja, serão quase quatro meses no ar.

Ainda de acordo com a coluna, a inspiração para a longa duração veio da versão argentina do programa. O Gran Hermano, produzido pela Telefe, chegou a ficar seis longos meses no ar. Mesmo interminável, o programa bateu recordes de audiência e seguiu como uma mania nacional.

A expectativa da Globo é que o mesmo aconteça com a edição 25 do BBB, a qual será vendida como uma das mais atrativas dos últimos tempos. A emissora espera também que o programa ajude a alavancar a estreia do remake de ‘Vale Tudo’, principal aposta da celebração de seus 60 anos.

Com a saída de J.B de Oliveira, o Boninho, da Globo, Rodrigo Dourado, diretor artístico do programa desde 2014, assumiu a diretoria de reality shows da emissora.