No pique Davi? Raquel acorda cedo e vai faxinar a casa em A Fazenda

Raquel e Davi parecem ter o mesmo costume de acordar cedo e arrumar a casa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após chorar na madrugada com saudades da família e sentir que alguém faria uma “covardia” com ela dentro de A Fazenda, Raquel Brito acordou nesta quinta-feira, 19, organizando a casa. A baiana levantou por volta das 5h e foi tirar a bagunça que estava em um dos cômodos.

Veja:

Leia também:

>> Irmã faz revelação chocante sobre Davi Brito: "Tá tomando tarja preta"

>> Camila fica aos prantos por causa de Buda em A Fazenda: "Não quero!"

>> A Fazenda: Peões fazem sucesso com conteúdos adultos e viralizam

Comportamento muito similar ao do irmão Davi Brito quando estava confinado no BBB 24. O ex-motorista de aplicativo ficou conhecido como a pessoa que mais limpava e cozinhava dentro do Big Brother Brasil.

Porém, a atitude acabou dividindo opiniões na web. “Davi ensinou direitinho como enganar o público, aff”, disse um. “Davi enganou o Brasil todo, essa aí tá tentando fazer igual”, disse outro.

“Gente, tem muita gente que já é acostumado mesmo, a gente aqui acorda cedo demais, aí quando não tem nada pra fazer arrumar as coisas”, destacou um internauta.

“Para quem tem costume de limpeza e acorda cedo, isto é normal. Anormal é acordar cedo e se acostumar ir pra internet atacar pessoas”, defendeu outra.